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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале

Новости. Общество
19:40, 01 Февраля 2020
фото: "Столица на Онего"
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Роструд напомнил о четырехдневной рабочей недели из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, пишет РБК.

В ведомстве отметили, что в 2020 году праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом выходные будут длиться с 22 по 24 февраля, рассказали в Роструде. В итоге россияне будут работать четыре дня, с 25 по 28 февраля.

В Роструде добавили, что длинные выходные также будут в марте в связи с празднованием Международного женского дня — с 7 по 9 марта. В результате рабочая неделя также сократится до четырех дней — с 10 по 13 марта.

Следующие продолжительные выходные наступят в мае в связи с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы. Выходными будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, напоминает РБК.

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