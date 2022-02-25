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Россиян ждет длинная рабочая неделя

Новости. Общество
09:46, 28 Февраля 2022
фото: © Pexels

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Перед длинными выходными, связанными с празднованием 8 Марта, россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

Как сообщает РИА Новости, поскольку 8 марта в этом году приходится на вторник, правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, россиян ждут трехдневные выходные дни с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

Как напоминает издание, в России Международный женский день впервые отметили в 1913 году. Тогда он был посвящен солидарности женщин в борьбе за равные права. В Советском Союзе день 8 марта так или иначе праздновался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим. После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Сейчас эта дата признана нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР, кроме Латвии, Литвы и Эстонии.

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