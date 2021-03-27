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Россиян ждет "персиковое" лето

Новости. Погода
18:40, 28 Марта 2021
фото: Валерий Поташов
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По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в центральной России установится идеальная погода.

Лето в этом году будет немного жарче обычного. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Говоря о теплом сезоне он добавил, что в центральной части России установится идеальная погода, сообщает "Звезда".

"Лето будет достаточно хорошим. Оно будет "оранжевое" - на 1-2 градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его "персиковым", - сказал Тишковец.

Середина лета может оказаться несколько засушливым, предупредил Тишковец, так как в июле ожидается дефицит осадков. 

О непростых метеорологических условиях Тишковец рассказал ранее. Синоптик предостерег автомобилистов от преждевременного визита в шиномонтажные мастерские отметив, что сохраняется угроза гололедицы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-28 20:43:35
Держу пари, хорошее лето это будет опять плохо. Впрочем еще немного подождать и будем посмотреть насколько все опять плохо :)
Гость
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