Россиян ждет "персиковое" лето

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в центральной России установится идеальная погода.

Лето в этом году будет немного жарче обычного. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Говоря о теплом сезоне он добавил, что в центральной части России установится идеальная погода, сообщает "Звезда".

"Лето будет достаточно хорошим. Оно будет "оранжевое" - на 1-2 градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его "персиковым", - сказал Тишковец.

Середина лета может оказаться несколько засушливым, предупредил Тишковец, так как в июле ожидается дефицит осадков.

О непростых метеорологических условиях Тишковец рассказал ранее. Синоптик предостерег автомобилистов от преждевременного визита в шиномонтажные мастерские отметив, что сохраняется угроза гололедицы.