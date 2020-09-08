Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще один класс в Карелии перевели на дистанционное обучение из-за заражения ученика коронавирусом 1
08.09.2020 15:16
В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода-нарушителя (ВИДЕО) 3
08.09.2020 10:51
Судебные приставы получат запрос от мэрии о сносе пристройки к универсаму "Ритм" 11
08.09.2020 11:30
Врачи удалили из желудка девушки колтун из волос весом 6 кг
08.09.2020 21:30
Директор музея "Кижи" пришла на вручение диплома с модной в 90-е прической 7
08.09.2020 14:07

Россиянам хотят облегчить въезд в Финляндию

Новости. Общество
09:28, 09 Сентября 2020
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN
Загрузка...

Финляндия может разрешить въезд в страну для туристов даже из "красных" стран при наличии негативного коронатеста.

В настоящее время к "красным" странам с плохой эпидемиологической ситуацией относится и Россия, сообщает Yle.

Правительство хочет путем законодательного изменения облегчить въезд в страну для зарубежных туристов.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) на встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать также из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом при наличии свежего негативного коронатеста.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-09 10:04:13
Закрыть границу с нашей стороны. Под любым предлогом.
Изя
2020-09-09 10:10:46
Тебя вообще в дурке закрыть надо , без предлогов :)
кир
2020-09-09 10:34:26
Изя, тебе к койре надо. Там ваша стая.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»