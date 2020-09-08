Россиянам хотят облегчить въезд в Финляндию

Финляндия может разрешить въезд в страну для туристов даже из "красных" стран при наличии негативного коронатеста.
В настоящее время к "красным" странам с плохой эпидемиологической ситуацией относится и Россия, сообщает Yle.
Правительство хочет путем законодательного изменения облегчить въезд в страну для зарубежных туристов.
Премьер-министр Санна Марин (СДП) на встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать также из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом при наличии свежего негативного коронатеста.
Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва.
Ранее сообщалось, что Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок.
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