Россиянам хотят облегчить въезд в Финляндию

Финляндия может разрешить въезд в страну для туристов даже из "красных" стран при наличии негативного коронатеста.

В настоящее время к "красным" странам с плохой эпидемиологической ситуацией относится и Россия, сообщает Yle.



Правительство хочет путем законодательного изменения облегчить въезд в страну для зарубежных туристов.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) на встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать также из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом при наличии свежего негативного коронатеста.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок.