Россиянам могут запретить ввоз мяса и молока из-за границы

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Россельхознадзор поддержал инициативу Национальной мясной ассоциации запретить ввоз частными лицами мясной и молочной продукции из-за рубежа в Россию для личного пользования.
"Мы считаем, что это обоснованная и необходимая мера, учитывая высокий риск заноса возбудителей опасных заболеваний животных через продукты питания", – сообщили в Россельхознадоре.
Усиление контроля за ввозом в страну потенциально опасной продукции распространено во всем мире, отметили в ведомстве, передают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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