Россиянам могут запретить ввоз мяса и молока из-за границы

Россельхознадзор поддержал инициативу Национальной мясной ассоциации запретить ввоз частными лицами мясной и молочной продукции из-за рубежа в Россию для личного пользования.

"Мы считаем, что это обоснованная и необходимая мера, учитывая высокий риск заноса возбудителей опасных заболеваний животных через продукты питания", – сообщили в Россельхознадоре.

Усиление контроля за ввозом в страну потенциально опасной продукции распространено во всем мире, отметили в ведомстве, передают "Вести Карелии".

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