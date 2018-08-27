Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 27 Августа 2018

Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

По теме

Нужен ли в спальне телевизор
27.08.18 21:30
Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе
27.08.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
27.08.18 20:00
Все новости
Загрузка...

С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, рассчитанный по балльной шкале. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Он отметил, что балл будет рассчитываться индивидуально на основании различных показателей кредитной истории. В том числе, учтут данные о просрочках платежей, уровне долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и ее возраст, пишет газета "Известия".

"Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита", — рассказал Мясников в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что законодательство с 2014 года позволяет формировать такую историю без согласия гражданина. При этом к таким данным часто проявляют интерес страховщики.

"Данные (кредитного) бюро им очень интересны, так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими исследованиями", — приводит цитату "Газета.ру".

По его словам, кредитная история также может заинтересовать компании, которые нанимают сотрудника на материально ответственную или руководящую позицию.

По теме

Нужен ли в спальне телевизор
27.08.18 21:30
Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе
27.08.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
27.08.18 20:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Аналитика

Сегодня 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 3
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
Сегодня 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»