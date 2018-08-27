С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, рассчитанный по балльной шкале. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Он отметил, что балл будет рассчитываться индивидуально на основании различных показателей кредитной истории. В том числе, учтут данные о просрочках платежей, уровне долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и ее возраст, пишет газета "Известия".

"Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита", — рассказал Мясников в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что законодательство с 2014 года позволяет формировать такую историю без согласия гражданина. При этом к таким данным часто проявляют интерес страховщики.

"Данные (кредитного) бюро им очень интересны, так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими исследованиями", — приводит цитату "Газета.ру".

По его словам, кредитная история также может заинтересовать компании, которые нанимают сотрудника на материально ответственную или руководящую позицию.