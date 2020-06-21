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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Новости. Общество
10:14, 22 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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На следующей неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку 24 июня объявлено выходным днем из-за переноса на эту дату парада Победы.

Таким образом, 24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с соответствующим указом президента. В этой связи 23 июня предпраздничным днем не считается и продолжительность рабочего дня на час сокращаться не будет, пишут "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса отложил проведение парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая состоялись авиапарады, а также праздничные салюты. Позднее Минобороны поручили начать подготовку к параду 24 июня.

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