Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

На следующей неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку 24 июня объявлено выходным днем из-за переноса на эту дату парада Победы.

Таким образом, 24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с соответствующим указом президента. В этой связи 23 июня предпраздничным днем не считается и продолжительность рабочего дня на час сокращаться не будет, пишут "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса отложил проведение парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая состоялись авиапарады, а также праздничные салюты. Позднее Минобороны поручили начать подготовку к параду 24 июня.