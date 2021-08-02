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Россиянам назвали опасности сервисов онлайн-знакомств

Новости. Общество
22:30, 02 Августа 2021
фото: pixabay.com / athree23

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Стало известно, какую опасность могут нести знакомства в Сети.

Представители «Лаборатории Касперского» провели опрос и подсчитали, что почти каждый пятый россиянин (18 процентов респондентов), имеющий аккаунт в приложении для знакомств, хотя бы раз сталкивался с онлайн-преследованием. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты называют онлайн-преследование далеко не единственной из возможных опасностей, которые поджидают людей в дейтинг-сервисах. Пользователи приложений для знакомств также могут столкнуться с угрозами разоблачения, а также с тем, что их личные переписки и фотографии распространят в публичном пространстве. Кроме того, некоторые страдают от преследования в реальной жизни.

«В социальных сетях и различных приложениях для онлайн-знакомств, конечно, можно найти любовь всей жизни, но там присутствуют и недоброжелатели, и мошенники, использующие такие сервисы для сбора данных и последующего шантажа. Вот почему при общении онлайн важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности», — рассказала эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу Анна Ларкина.

Для защиты от подобных инцидентов Ларкина порекомендовала не указывать в приложениях для знакомств личную информацию: номер телефона, местонахождение, домашний и рабочий адрес.

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