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Россиянам назвали преимущество кнопочных телефонов

Новости. Общество
21:20, 08 Августа 2021
фото: Алексей Даничев / РИА Новости

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Эксперт рассказал, кто и зачем покупает кнопочные телефоны.

Телефоны становятся все умнее, а приложения — все более требовательными к правам и доступу к нашей информации, в том числе к SMS. Ведь основной формат для более безопасной двухфакторной авторизации для соцсетей, почты, банков, государственных услуг — именно через SMS. Чем умнее устройство — тем легче взломать личные данные человека, рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности», — добавляет эксперт.

Кнопочные гаджеты не дадут своровать ваше местоположение, фотографии, смски, информацию о звонках, не будут подслушивать вас для лучшего таргетирования рекламы. А это означает меньше непредвиденных рисков.

Можно выбрать дешёвый, удобный и выносливый в плане батареи аппарат с рабочими мессенджерами, а можно обойтись и вовсе без социальных сетей и интернета — только звонки и смс-авторизации.

«Все это также кратно повышает безопасность», — заключает Щельцин.

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