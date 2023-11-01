Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии осени

Исследователи указали вакансии с самой высокой средней зарплатой нынешней осенью.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями осени стали рекрутер и риелтор. А самой востребованной среди соискателей — аудитор, поскольку эта должность предполагает возможность приобретения большого профессионального опыта. На это указывают результаты исследования «Авито Работы», которое приводит Лента.ру.

По словам исследователей, осенью 2023 года число предложений от работодателей увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самой высокооплачиваемой оказалась позиция рекрутера, где среднее предложение составило около 120 тысяч рублей. За ней идет позиция риелтора — около 112 тысяч в месяц. На третьем месте банковский консультант со средним зарплатным предложением порядка 70 тысяч рублей.

Аналитики также заметили изменение интереса соискателей к различным вакансиям. Самой востребованной стала позиция аудитора с приростом в 203 процента. Далее — рекрутер с ростом в 107 процентов.

«Самой популярной вакансией среди соискателей стал аудитор. Работая на этой должности, специалист может сотрудничать с компаниями с совершенно разными профилями, что дает больше возможностей для приобретения профессионального опыта и карьерного развития. Стоит отметить, что в отношении профессии аудитора вырос не только интерес самих соискателей, но и предложение со стороны работодателей», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Пучков также добавил, что за последний год конкуренция работодателей за аудиторов выросла на 35 процентов.