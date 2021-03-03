Россиянам посоветовали дезинфицировать квартиры

В период распространения коронавируса россиянам советуют дезинфицировать жилые помещения, обрабатывая антисептиком дверные ручки, ручки шкафов, столы и прочие жесткие поверхности.

Соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор на своем сайте, информирует Лента.ру.

В ведомстве отметили, что поверхности в квартирах и домах лучше протирать антисептиком на основе спирта (не менее 70 процентов) или раствором дезинфицирующего средства, обладающего вирулицидным действием. Помимо ручек и выключателей, необходимо обрабатывать жесткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек), кухонные столешницы, бытовую технику и смесители, спинки стульев, не обитые тканью или мягким пористым материалом.

Раковины следует чистить с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день, через день или по мере загрязнения. Если в доме есть больной человек — после каждого использования. Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески) нужно дезинфицировать, если в доме есть заболевший.

Туалет (унитаз, ванну, душевую кабину, биде) следует мыть в последнюю очередь, используя для этого специальные дезинфицирующие средства или средства бытовой химии на основе хлора или других

"Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно", — заключили в Роспотребнадзоре.