Россиянам предложили использовать новый "молниеносный" тест на COVID-19

В России появился новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса, благодаря ему общее время тестирования понижается в три-четыре раза.

Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

"ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 – возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза", – говорится в сообщении.

Уточняется, что общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Этот тест создан по технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).

"Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности", – добавляется в материале.

Более того, скорость, простота и низкая стоимость новой технологии LAMP позволяют применять ее для мониторинга распространения вируса SARS-CoV-2. Тест можно использовать на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, в то же время все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям", – подчеркивается в сообщении.