Россиянам раскрыли риски приобретения вторичных квартир

Покупатели жилья, решившие выбрать объект на вторичном рынке, могут столкнуться с определенными сложностями.

Риски приобретения таких квартир в России в своем Instagram-аккаунте раскрыла частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова. Об этом информирует Лента.ру.

«Лучше быть готовым к разным поворотам», — предупредила специалист. По ее словам, в старой квартире может быть выделена доля для лица, имеющего право пожизненного проживания. Также может выясниться, что существуют третьи лица, чьи права были нарушены в ходе продажи квартиры. Кроме того, часто объявляются законные наследники, чьи права не учли.

«На часть жилья могут претендовать лица, не принимавшие участие в приватизации, а также супруг/супруга, если объект покупался в браке, — указала Анисимова. — Еще хуже, если проданная недвижимость принадлежала лицу, находящемуся в процессе оформления банкротства. В таком случае сделку могут признать недействительной. Квартиру отберут и продадут на торгах».

Наконец, жилье может располагаться в старом доме, подлежащем сносу, и в таком случае нового собственника принудительно переселят, написала риелтор. Покупатель «вторички» может минимизировать свои риски, если тщательно проверит всю документацию и выяснит, нет ли на квартире обременения, кем в реальности является продавец, кто прописан в жилом помещении. «Лучше всего это сделает специалист: юрист или риелтор», — заключила эксперт.