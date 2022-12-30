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Россиянам рассказали, как будут меняться пенсии в 2023 году

Новости. Экономика
20:30, 02 Января 2023
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Юрист Виноградов: новый Соцфонд повысит качество обслуживания граждан, выплаты сохранятся.

Главная институциональная новация 2023 года — это начало работы с 1 января Социального фонда России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Действующим и будущим пенсионерам не стоит испытывать каких-либо тревог по поводу этого события — объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, льгот, услуг и обязательств. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», — объясняет эксперт.

Также в 2023 году произойдет традиционная индексация пенсий — в несколько этапов.

С 1 января будут повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам, также произойдет перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленных значений прожиточного минимума в регионах.

С 1 февраля увеличится сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля произойдет перерасчет суммы в рамках социального и государственного обеспечения.

На 1 августа запланирована индексация страховых пенсий работающим пенсионерам. Новая сумма выплат будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.

Повышение пенсий военных пенсионеров на основе показателей прогнозной инфляции начнется 1 октября 2023 года.

«Планируется, что в целом индексация пенсий по итогам года составит 4,8%. Таким образом, к концу 2023 года средний размер страховой пенсии должен составить 21 862 рубля. 7567 рублей — на таком уровне будет установлен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии», — указывает юрист.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составит 14 лет. Количество пенсионных баллов, необходимое при подаче заявления на пенсию, составляет 25,8 балла. 1 пенсионный бал в будущем году будет равен 126,13 рубля.

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