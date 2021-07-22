Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз

В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз без нитратов.

Покупателям при выборе арбуза стоит учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку плода до места продажи, но если плод созрел, нитратов там уже не будет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Роскачества.

«При выборе арбуза нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. Оптимальный вариант — это покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие», — говорится в сообщении.

Эксперты указывают, что нитраты необходимы для питания растений: арбузы удобряют в период созревания, таким образом, к концу созревания нитратов там быть не должно. «Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим, примерно за неделю до полного созревания. Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти — низкая», — указывают эксперты.

Роскачество поясняет, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим и целым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество рубцов и трещин. «Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно — это место, на котором арбуз лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно», — говорится в сообщении.

Звук спелого арбуза должен быть не глухим и не звонким, а скорее гулким, напоминающим вибрацию. Высохший хвостик — не стопроцентный признак вкусного арбуза: это лишь значит, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу, поясняют эксперты.

Роскачество также предостерегает покупать разрезанный арбуз или с повреждениями поверхности, а также просить его надрезать: микроорганизмы через такие трещины легко достигают сладкой и влажной мякоти, где начинают активно размножаться, и могут вызвать пищевые отравления.