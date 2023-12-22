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Россиянам рассказали, как встречать год Дракона

Новости. Общество
22:00, 24 Декабря 2023
фото: © AleksandarNakic / istockphoto

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Россиянам рассказали, как правильно встречать новогоднюю ночь, что надеть и что подать к столу, а также какие приметы и обычаи связаны с новым, 2024 годом.

В китайской культуре считается, что каждый Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя. Это принесет удачу и подарит защиту от несчастий на все 12 месяцев.

Итак, Черный Водяной Кролик уступит место следующему символу китайского календаря — Зеленому Деревянному Дракону. Это мифическое существо является вестником перемен, он амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание, пишет РИА Новости.

Дракон — любитель ярких цветов, качественных тканей и блестящих аксессуаров. Чтобы задобрить своенравного зверя, следует подобрать наряд, даже если праздник планируется провести дома, в кругу семьи. Из общих рекомендаций следует выделить красный и зеленый цвета, а из тканей — атлас, шелк, парчу или более простые, но натуральные материалы, например лен, шерсть и хлопок. 

Фото: Bogdan Kurylo / istockphoto

Дракон — это не только могущество и сила, но и элегантность. Женщинам для праздника можно выбрать облегающие платья в пол и дополнить наряд массивными золотыми аксессуарами. В отношении цвета лучше отдать предпочтение алым и зеленым оттенкам. Не запрещается следовать своему личному комфорту — можно выбирать то, в чем удобно будет провести новогоднюю ночь, но при этом дополнить образ интересными выделяющимися украшениями и аксессуарами.

Мужчинам лучше отказаться от повседневных футболок и джинсов, стоит позаботиться о торжественном образе — классический костюм или сочетание брюк и рубашки в  бордовом и темно-зеленом оттенках. Если найти подходящий яркий костюм не удалось, то более привычные цвета можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.

Фото: g-stockstudio / istockphoto

В Китае Дракон считается самым большим гурманом из всех символов. Помимо того, что он любит изысканные и сложные блюда, они должны быть приготовлены из свежих, натуральных продуктов, без использования полуфабрикатов и консервов. 

Конкретных блюд, которые стоит готовить на новогодний стол, нет. Можно выбрать самое любимое, но важно, чтобы было разнообразие и изобилие. Главным продуктом обязательно является мясо, причем любое и в любом виде — жареное, запеченное, вареное и т. д. В качестве гарнира отлично подойдут свежие и приготовленные овощи. Сладкое не запрещено, даже наоборот, Дракон считается сладкоежкой, поэтому в новогоднюю ночь можно к финалу застолья подать любимый десерт. Задобрить Зеленого Дракона можно и острыми блюдами. Рекомендуется приготовить что-то пряное из китайской кухни или просто подать острый соус к готовому мясу.

Фото: kajakiki / istockphoto

Множество гирлянд, отдельных лампочек, свечей — все это будет более чем уместно в грядущую новогоднюю ночь.

Несмотря на то что Дракон — это шумное и любящее внимание существо, он при этом ценит крепкие семейные и дружеские отношения. Поэтому лучше всего собраться в большой компании из друзей и родных, чем проводить праздник с незнакомыми людьми. Любовь Дракона к свободе можно уважить, если провести новогоднюю ночь за городом, в съемном коттедже или гостиничном комплексе. Тем не менее не запрещается праздновать дома или в ресторане, главное, чтобы никто в эту ночь не грустил.

Фото: franckreporter / istockphoto

С проведением самого праздника также связано несколько примет:

- нельзя надевать чужую или старую одежду. Дракон не любит скупых людей, поэтому лучше потратиться на свежий новогодний образ, чем использовать старый;

- нужно побольше шуметь. Завоевать благосклонность Зеленого Дракона можно шумным празднеством, поэтому хлопушки в эту новогоднюю ночь должны быть в изобилии;

- нельзя во время праздника ругаться, ссориться и спорить;

- следует отказаться от простого застолья в пользу разнообразных игр, викторин, танцев и других развлечений. Необязательно плясать всю ночь, но встретить Зеленого Дракона нужно бодро и весело;

- попытаться провести первые минуты нового года на улице. Дракон — это вольное создание, поэтому лучше встречать его вне квартиры. Считается, что те, кто первый бокал шампанского выпьет на свежем воздухе, получит покровительство символа на весь год.

Фото: Stas-Bejsov / istockphoto

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