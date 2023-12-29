Россиянам рассказали, как завести автомобиль в суровые морозы

Специалисты советуют использовать бустеры.

Как пишет Lenta.ru, самым эффективным способом завести автомобиль в суровый мороз является использование бустеров, рассказал «Российской газете» гендиректор испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко.

Речь идет о пусковых устройствах, которые несмотря на то, что внешне представляют собой обычные зарядные устройства для мобильных телефонов, обладают гораздо большей мощностью. По словам эксперта, для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями достаточно силы пускового тока от 500 до 800 ампер.

Тем не менее даже 1 000-амперные бустеры могут не сработать при запуске дизельного двигателя. В данном случае дело не в зарядке, а в топливе, которое может приобрести вид парафина, тем самым забив и топливный фильтр, и все топливопроводы. Отмечается, что топливные насосы плохо прогреваются, поэтому могут замереть в холод независимо от мощности и силы тока аккумулятора. В таком случае поможет только теплый гараж. Однако в Сибири появились свои мастера запуска таких автомобилей, отметил Пархоменко, которые приезжают со своими тепловыми пушками и генераторами, разогревают машину за полчаса и заводят двигатель.

По его словам, лучший способ завести машину с дизельным мотором — залить в бак керосин. Однако сделать это надо накануне холодов, так как потом метод уже не поможет. Также эксперты советуют «плеснуть бензина», однако Пархоменко отметил, что это повредит как работу самого дизельного двигателя, так и его электроники.