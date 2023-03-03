Россиянам рассказали, какое вино лучше всего выбирать к суши и роллам

В Роскачестве не рекомендовали выбирать красное вино к морепродуктам в восточной кухне.

Подбирая винное сопровождение к роллам и суши, не стоит выбирать красное вино — оно в сочетании с рыбой даст металлический оттенок вкуса, лучше обратиться к игристому, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Если в восточной кухне вас привлекают морепродукты, то от красных, в частности плотных и насыщенных вин, лучше отказаться. В сочетании с рыбой красное вино дает металлический оттенок вкуса… К сашими или суши подойдет игристое по классическому методу. Выбирая крабов или креветок, обратите внимание на шардоне. Популярные роллы с угрем и огурцом хорошо сопроводит гевюрцтраминер, смягчая кислотность и раскрывая ароматы цитрусов и белого перца», — объяснила она.

При этом к жареной курице или свинине, по мнению эксперта, хорошо подойдет тонкое красное вино, например, темпранильо или неббиоло, а вьетнамскую, тайскую или японскую кухню дополнит кислотный рислинг. Кроме того, хорошей альтернативой станет розовое вино.

«Можно присмотреться к пиву, которое, кстати, достаточно популярно в странах Азии. Для предпочитающих напитки покрепче — саке. Традиционная водка на основе риса станет идеальной парой к блюдам из японской кухни. Иногда японцы разбавляют водку водой и по этикету подают ее холодной», — подчеркнула Буняева.

Если речь идет о безалкогольном сопровождении, то Роскачество советует отдавать предпочтение соку без сахара. «Он не будет заглушать вкус блюда и перетягивать на себя внимание. Также будет уместен и зеленый чай, особенно если заварить его по всем канонам восточных традиций», — заключила эксперт.