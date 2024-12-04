Россиянам рассказали, когда невыгодно оплачивать покупки по QR-коду

Экономист предупредила, когда при оплате через QR-код не начисляется кешбэк.
В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, пишет РИА Новости со ссылкой на экономиста Дарью Динец.
QR-код выгоден, прежде всего, продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг. Платеж проходит через Систему быстрых платежей и фиксируется там, как перевод юрлицу. Но банк не начисляет за это кешбэк: клиент теряет, если планировал его получить за конкретную покупку.
«В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом», — пояснила специалист.
По словам эксперта, оплата через QR-код выгодна, если магазин предлагает за это скидку. В любом случае, продавец обязан принять любой законный платеж и выдать чек.
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