Россиянам рассказали, когда невыгодно оплачивать покупки по QR-коду

Экономист предупредила, когда при оплате через QR-код не начисляется кешбэк.

В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, пишет РИА Новости со ссылкой на экономиста Дарью Динец.

QR-код выгоден, прежде всего, продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг. Платеж проходит через Систему быстрых платежей и фиксируется там, как перевод юрлицу. Но банк не начисляет за это кешбэк: клиент теряет, если планировал его получить за конкретную покупку.