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Россиянам разрешат обращаться в банки без паспорта

Новости. Экономика
21:05, 06 Июля 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволяет использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг, пишут "Известия".

В крупнейших российских кредитных организациях знают об инициативе: в Росбанке, Совкомбанке, банках "Абсолют" и "Ак Барс", а также в крымском РНКБ.

Водительские права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту, а также для обмена валюты на сумму, эквивалентную 100 тысяч рублей.

"Документ был выбран в соответствии с международной практикой. Он содержит все необходимые для упрощенной идентификации сведения, в том числе фото и подпись. Дополнительных рисков у банков не возникнет", – пояснили "Известиям" в РНКБ.

Сейчас согласно "антиотмывочному" закону банки обязаны идентифицировать личность клиента по паспорту или загранпаспорту, а также с помощью Единой биометрической системы, если пользователь сдал туда слепки лица и голоса.

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Комментарии

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новый
2020-07-06 21:22:56
Давно пора обновить дворы новыми кредитными кастрюлями.
кир
2020-07-06 21:08:10
Универсальная цифровая карточка должна быть на все случаи жизни. Паспорта надо совсем отменить. Ату, уже цифровой век на дворе.
Гость
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