Россиянам разрешат собирать сухие ветки в лесу без справок

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий свободный сбор валежника для личных нужд.

Документ, разработанный группой депутатов и сенаторов, относит лежащие на земле сухие деревья и их части к категории недревесных лесных ресурсов. Такие изменения в Лесной кодекс позволят гражданам собирать и заготавливать валежник свободно.

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