Россиянам разрешили скачать все данные о себе из "ВКонтакте"

Руководство "ВКонтакте" позволило пользователям загружать архив с данными о себе, которые хранятся на серверах соцсети.

По словам управляющего директора "ВКонтакте" Андрея Рогозова, многие пользователи не понимали, как информация о них обрабатывается и для чего она может использоваться, так как собираемые данные не всегда отображаются в интерфейсах соцсети. Поэтому юзерам дали возможность получать расширенную выгрузку копии этих данных в архиве.

"Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте", - заявил управляющий директор.

Представитель сервиса отметил, что выгрузка уже работает, но пока в тестовом режиме. Чтобы обезопасить данные пользователей, архив можно будет зашифровать с помощью персонального ключа OpenPGP.

По данным TJ, подобная возможность была доступна жителям Европы еще в мае 2018 года. Так как компания имеет юридическое лицо на Кипре и пользователей из Евросоюза, она обязана подчиняться европейскому закону о персональных данных General Data Protection Regulation (GDPR).