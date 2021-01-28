Россияне чаще всего делают вид, что читали Толстого и Достоевского

Книжный сервис MyBook, выяснил у своих пользователей, какие книги они не читали, но убеждают окружающих в обратном.

В непрочитанном лидируют романы Льва Толстого и Федора Достоевского - об этом свидетельствует проведенный опрос среди 3 тыс. респондентов. Об этом сообщает ТАСС.

"Более 67% респондентов указали, что хотя бы раз в жизни врали о том, что читали ту или иную книгу, а более 60% признались, что рассуждали о книгах, которые не читали. Выяснилось, что чаще всего россияне врут о знакомстве с романами Льва Толстого и Федора Достоевского", - отмечают авторы опроса (есть в распоряжении ТАСС).

32% опрошенных говорят о знакомстве с книгами, потому что начинали их читать когда-то, но не закончили. Другие считают, что прочитали произведение, если ознакомились с его кратким содержанием (19%) или видели его экранизацию (17%). 13% респондентов обманывали, так как им хотелось произвести лучшее впечатление, 12% - боялись показаться недостаточно образованными, а 10% было стыдно признаться, что они не читали то или иное произведение. При этом более 40% участников опроса считает, что им удалось в разговоре убедить окружающих, что они читали книгу, с которой на самом деле не были знакомы.