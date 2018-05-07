Россияне назвали главные достижения Владимира Путина

Так, согласно исследованию "Левада-центра", 47% респондентов считают достижением российского лидера возвращение стране статуса великой уважаемой державы.

Ещё 38% считают успехом стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, а 27% опрошенных в качестве главных достижений называют преодоление сепаратистских настроений.

Кроме того, 24% респондентов назвали повышение пенсий и зарплат, а 22% опрошенных отметили удержание страны на пути реформ, пишет Лайф.

Опрос проводился с 20 по 24 апреля. В нём приняло участие 1600 человек из 136 населённых пунктов в 52 субъектах.