Россияне назвали главные проблемы страны

Граждане России считают основными проблемами страны состояние здравоохранения (28%), образования (23%) и экономики (21%).

Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости. Кроме того, россиян беспокоит социальная политика. Число респондентов, назвавших эту сферу проблемной, выросло с начала года с 10 до 15%.

По некоторым темам, напротив, наблюдается положительная динамика, отмечает ВЦИОМ. С мая 2017 года по 2018 значительно снизилась доля россиян, отмечающих в числе наиболее важных проблем размер зарплат и уровень жизни (с 26% до 14% соответственно).

Озабоченность размером пенсий и пенсионной реформой сегодня высказывают заметно реже, чем осенью-зимой прошлого года (с 20% до 11%), аналогичная ситуация и с безработицей (с 18% до 12%).

Замыкают десятку проблемного рейтинга коррупция и бюрократия (9%), проблемы ЖКХ (8%) и инфляция (3%).

Опрос проводился с 22 по 24, в нем приняли участие три тысячи россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.