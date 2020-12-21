Россияне назвали самое популярное слово 2020 года

Самым популярным словом уходящего года стал "коронавирус".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные главой ВЦИОМ Валерием Федоровым в МИА "Россия Сегодня", передает РИА Новости.

Так, "коронавирус" назвали главным словом 61 процент респондентов. На втором месте — "поправки к Конституции" (29 процентов), на третьем — "самоизоляция", "дистанционное образование" и "врачи" (по 23 процента каждое), на четвертом — "кризис" (19 процентов), на пятом — "неопределенность" (16 процентов), на шестом — "вакцина" (12 процентов), на седьмом — "удаленная работа" (11 процентов).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в ноябре и декабре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.