Реклама на сайте
Прислать новость
Пропавший мужчина в камуфляже найден мертвым под Петрозаводском 2
Сегодня 09:02
В Карелии спасатели вытащили из озера тело мужчины, который пропал в прошлом году
Сегодня 16:07
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО) 4
Сегодня 13:28
Владелец Сегежского ЦБК собирается продать акции на 30 млрд рублей 3
Сегодня 16:30
Спасатели рассказали, как погиб пропавший мужчина в камуфляже 3
Сегодня 15:49
Умер экс-мэр Сегежи, чей сын арестован за смертельное падение льдины в Петрозаводске 9
Сегодня 09:18
Администрация Петрозаводска объяснила, за что Путин наградил главного финансиста города 10
Сегодня 07:25

Россияне назвали самую переоцененную книгу

Новости. Общество
19:40, 22 Апреля 2021
фото: kinopoisk.ru / фильм "Лолита" (1997)
Загрузка...

Книжный сервис MyBook выяснил, какие книги россияне считают самыми переоцененными.

Первую пятерку возглавила «Лолита» Владимира Набокова. Об этом говорится в исследовании сервиса, поступившем в ТАСС.

«Более 94% респондентов указали, что регулярно сталкиваются с незаслуженно популярными книгами. 75% уверены, что современные авторы гораздо более перехвалены, чем классики. Наиболее переоцененными книгами россияне считают „Лолиту“ Набокова, „Над пропастью во ржи“ Джерома Дэвида Сэлинджера и „Пятьдесят оттенков серого“ Э. Л. Джеймс», — говорят авторы исследования, в котором приняли участие более 3 тыс. человек.

Среди отечественной классики самой переоцененной книгой россияне назвали роман «Лолита» (33%), который признается литературными критиками одной из самых выдающихся книг XX века. На втором месте — «Война и мир» Льва Толстого (21,9%), на третьем — «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (14%). Замыкают пятерку «Анна Каренина» Толстого (11%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (10,4%).

Среди иностранных произведений лидирует роман «Над пропастью во ржи» (35%), за ним следует Айн Рэнд и книга «Атлант расправил плечи» (17,1%) и «Очерки по психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда (15,3%). На четвертом месте повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (15%), на пятом — «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (13,6%).

Незаслуженной популярностью, по мнению респондентов, также пользуется роман «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс.

В числе основных причин, которые способствуют спорной славе, россияне назвали популярность произведений в соцсетях (67,3%), грамотный подход к продвижению (59%), а также значимость и вес имени автора в читательской среде (46%).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»