Россияне назвали самую переоцененную книгу

Книжный сервис MyBook выяснил, какие книги россияне считают самыми переоцененными.

Первую пятерку возглавила «Лолита» Владимира Набокова. Об этом говорится в исследовании сервиса, поступившем в ТАСС.

«Более 94% респондентов указали, что регулярно сталкиваются с незаслуженно популярными книгами. 75% уверены, что современные авторы гораздо более перехвалены, чем классики. Наиболее переоцененными книгами россияне считают „Лолиту“ Набокова, „Над пропастью во ржи“ Джерома Дэвида Сэлинджера и „Пятьдесят оттенков серого“ Э. Л. Джеймс», — говорят авторы исследования, в котором приняли участие более 3 тыс. человек.

Среди отечественной классики самой переоцененной книгой россияне назвали роман «Лолита» (33%), который признается литературными критиками одной из самых выдающихся книг XX века. На втором месте — «Война и мир» Льва Толстого (21,9%), на третьем — «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (14%). Замыкают пятерку «Анна Каренина» Толстого (11%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (10,4%).

Среди иностранных произведений лидирует роман «Над пропастью во ржи» (35%), за ним следует Айн Рэнд и книга «Атлант расправил плечи» (17,1%) и «Очерки по психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда (15,3%). На четвертом месте повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (15%), на пятом — «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (13,6%).

Незаслуженной популярностью, по мнению респондентов, также пользуется роман «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс.

В числе основных причин, которые способствуют спорной славе, россияне назвали популярность произведений в соцсетях (67,3%), грамотный подход к продвижению (59%), а также значимость и вес имени автора в читательской среде (46%).