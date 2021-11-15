Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, результаты которого показали, какие новогодние подарки россияне считают самыми бесполезными.

«Опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще — кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ, которое приводит РИА Новости.

При этом около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству участников не дарили бесполезные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали.

«Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», — говорится в результатах опроса.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод исследования — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.