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Новости. Общество
21:05, 16 Мая 2019
фото: © Depositphotos / belchonock

Россияне назвали сумму денег, необходимую для "нормальной жизни" семьи

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Холдинг "Ромир" провел исследование, сколько требуется денег семье из трех человек для "нормальной жизни".

Среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни. Это следует из исследования холдинга "Ромир", которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" провел в апреле по всей стране опрос, в котором участвовали 1,5 тысячи граждан. Им задавали вопрос, сколько требуется денег семье из трех человек для "нормальной жизни".

Как следует из исследования, каждой четвертой семье хватит в месяц от 45-60 тысяч рублей, каждой десятой - 30-45 тысяч. Чуть более половины (51%) опрошенных полагают, что для достойного уровня жизни требуется доход в 60-120 тысяч рублей. При этом 11% респондентов ежемесячно нужно более 120 тысяч рублей.

Два процента россиян могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 20-30 тысяч рублей, а один процент - при менее 20 тысячах рублей.

В среднем запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тысячи рублей или на три процента, говорится в исследовании.
С географической точки зрения самые высокие запросы у жителей Северо-Запада, которым для "нормальной" жизни требуется 93,5 тысячи рублей в месяц. В Центральном округе эта сумма составляет 82,9 тысячи рублей.

Как отмечает "Ромир", новые исследование указывает на то, что запросы россиян приблизились к показателям 2014 года, когда для "нормальной" жизни семье в среднем требовалось 78,5 тысячи рублей. По словам главы холдинга Андрея Милехина, это говорит о том, что граждане все "более реалистично" подходят к планированию семейного бюджета.

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