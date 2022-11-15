Россияне назвали свой любимый новогодний фильм

Составлен топ самых новогодних российских фильмов.

Культовый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» лидировал в списке самых новогодних фильмов по мнению россиян. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Данные получены по результатам опроса телеканала, в котором приняли участие 1142 человека. 59% опрошенных назвали «Иронию судьбы» самым новогодним фильмом. На втором месте картина Константина Бромберга «Чародеи» (40%). На третьем — лента Рязанова «Карнавальная ночь» (37%). Четвертый в топе — музыкальный фильм-сказка Александра Роу «Морозко» (13,5%).

На пятом — «Новогодние приключения Маши и Вити» (11%), а на шестом — «Эта веселая планета» (7,4%). Франшиза «Елки» оказалась на 7 месте (6,9%). За ней последовали «Зигзаг удачи» (6,5%), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (5,8%) и «Джентльмены удачи» (5,7%).