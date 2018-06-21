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Новости. Общество
09:10, 21 Июня 2018

Россияне оценили влияние санкций на экономику страны

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Более трети россиян заявили о положительном влиянии санкций на российскую экономику.

Такие данные приводит ВЦИОМ. Более трети (34%) россиян считают, что санкции, введенные в отношении России, оказывают положительный эффект на российскую экономику. Об отрицательном влиянии санкций на развитие экономики России говорят 30% респондентов, еще 20% опрошенных не отмечают последствий влияния санкций, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-06-21 09:29:52
На эти санкции людям давно наплевать , есть от чего прийти в отчаяние в этой стране и без них .
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