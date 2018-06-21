Россияне оценили влияние санкций на экономику страны

Более трети россиян заявили о положительном влиянии санкций на российскую экономику.

Такие данные приводит ВЦИОМ. Более трети (34%) россиян считают, что санкции, введенные в отношении России, оказывают положительный эффект на российскую экономику. Об отрицательном влиянии санкций на развитие экономики России говорят 30% респондентов, еще 20% опрошенных не отмечают последствий влияния санкций, сообщают "Вести Карелии".

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