Россияне оценили влияние санкций на экономику страны

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Более трети россиян заявили о положительном влиянии санкций на российскую экономику.
Такие данные приводит ВЦИОМ. Более трети (34%) россиян считают, что санкции, введенные в отношении России, оказывают положительный эффект на российскую экономику. Об отрицательном влиянии санкций на развитие экономики России говорят 30% респондентов, еще 20% опрошенных не отмечают последствий влияния санкций, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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