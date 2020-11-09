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Россияне перечислили причины своих неудач в 2020 году

Новости. Общество
23:30, 09 Ноября 2020
фото: pxhere.com
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Опрос, проведённый аналитиками сервиса "Работа.ру", показал, с чем россияне связывают произошедшие с ними в 2020 году неудачи.

Так, каждый пятый опрошенный (21%) считает пандемию коронавируса одной из главных причин возникновения проблем в своей жизни, ещё 27% принявших участие в исследовании граждан связывают свой неуспех с другими событиями уходящего года. Об этом сообщает RT.

При этом 11% респондентов объясняют своё невезение тем, что подходящий к концу год — високосный, в то время как меньшая часть участников опроса (1%) — тем, что 2020 год в целом — "мистическая дата".

Однако почти треть жителей России (30%) не видят связи между собственными неудачами и эпизодами, произошедшими в 2020 году. Более того, у 10% опрошенных он и вовсе проходит без проблем.

В исследовании приняли участие более 4,8 тыс. респондентов из всех регионов России.

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