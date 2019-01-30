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Новости. Общество
16:24, 30 Января 2019
фото: www.transparency.org

Россияне по восприятию коррупции оказались на одном уровне с папуасами

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В ежегодном рейтинге Transparency International России досталось 138 место.

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала мировой рейтинг восприятия коррупции за 2018 год. Согласно исследованию экспертов организации, наименее коррумпированной страной признана Дания, второе место рейтинга досталось Новой Зеландии, а третье – сразу нескольким государствам Европы и Азии: Финляндии, Сингапуру, Швеции и Швейцарии.

Хуже всего дела с коррупцией обстоят в Южном Судане, Сирии и Сомали. Они заняли самые нижние строчки рейтинга – с 178 по 180 соответственно.

Россия в этом исследовании оказалась на 138 месте, разделив его с Папуа – Новой Гвинеей, Мексикой, Ираном и Гвинеей.  Оценивая ситуацию в России, аналитики Transparency International отметили недостаточное доверие экспертов и бизнесменов к способности правительства страны принимать устойчивые меры по борьбе с коррупцией, недостаток независимых СМИ и неправительственных организаций, которые часто заменяются структурами, созданными и финансируемыми правительством.

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Комментарии

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User
2019-01-30 16:47:26
Хуже всего дела с коррупцией обстоят в Южном Судане, Сирии и Сомали

У нас еще есть ориентиры для вставания с колен!
Шкет
2019-01-30 16:44:57
Если россиян превратили а попуасов верховная власть по уровню жизни , наличию свобод , гласности и демократии , при этом развалив экономику , социальную сферу ,образование и медицину . Так кто мы стали теперь - ПАПУАСЫ и есть .
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