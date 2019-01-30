Россияне по восприятию коррупции оказались на одном уровне с папуасами

В ежегодном рейтинге Transparency International России досталось 138 место.

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала мировой рейтинг восприятия коррупции за 2018 год. Согласно исследованию экспертов организации, наименее коррумпированной страной признана Дания, второе место рейтинга досталось Новой Зеландии, а третье – сразу нескольким государствам Европы и Азии: Финляндии, Сингапуру, Швеции и Швейцарии.

Хуже всего дела с коррупцией обстоят в Южном Судане, Сирии и Сомали. Они заняли самые нижние строчки рейтинга – с 178 по 180 соответственно.

Россия в этом исследовании оказалась на 138 месте, разделив его с Папуа – Новой Гвинеей, Мексикой, Ираном и Гвинеей. Оценивая ситуацию в России, аналитики Transparency International отметили недостаточное доверие экспертов и бизнесменов к способности правительства страны принимать устойчивые меры по борьбе с коррупцией, недостаток независимых СМИ и неправительственных организаций, которые часто заменяются структурами, созданными и финансируемыми правительством.