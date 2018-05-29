Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки

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Глава МИД Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках россиян и граждан Коста-Рики.
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, пишет РИА Новости.
На подписании документа также присутствовал посол Коста-Рики. Аналогичная церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе с участием главы МИД республики.
После вступления соглашения в силу Россия будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. Как заявили в российском ведомстве, это создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.
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