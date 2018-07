Россияне продают свои дачи в Финляндии

В агентствах недвижимости иногда отказываются брать на продажу коттеджи россиян из-за того, что они просят за них слишком высокую цену.

Россияне все реже покупают недвижимость в Финляндии. В то же время они все чаще стали избавляться от своих дач, показывает опрос, проведенный журналистами Yle среди агентов недвижимости в Восточной и Юго-Восточной Финляндии.

Пик интереса к финской недвижимости среди россиян пришелся на период десятилетней давности, но несколько лет назад агенты заметили, что вместо покупки россияне стали выставлять свои коттеджи на продажу. Они объясняют это явление проблемами в российской экономике и ухудшением курса рубля.

Представитель агентства SKV Kiinteistövälitys в Куопио Юкка Лескинен рассказывает, что в настоящее время у него на продаже полдюжины дач россиян. Большинство из них – дачи на берегу водоемов, но есть и несколько коттеджей на горнолыжном курорте Тахко.

Как правило, речь идет о просторных коттеджах площадью в 200-300 квадратов, средняя цена которых варьируется от 100 до 150 тысяч евро.

В Kiinteistömaailma в Савонлинне говорят, что россияне обращаются почти каждую неделю.

"Они вложили в участок большую сумму денег и построили на нем шикарную дачу", – говорит представитель агентства Сеппо Кайрикко.

Содержать такой дом, однако, стало дороже, и поэтому от него хотят избавиться. Для россиян ситуация на рынке, однако, проблематична, так как в течение некоторого времени цены падают.

"Иногда они так задирают цены, что мы не берем такие объекты на продажу", – сказала Ниина Тиайнен из агентства Karjalan kiinteistövälitys в Лаппеенранте.

Проблемой иногда становится и то, что потенциальные покупатели, финны, не доверяют качеству ремонта, сделанного россиянами. Финны также боятся, что не смогут найти бывшего хозяина, если в доме возникнут какие-то проблемы.

"Если российские владельцы сами строили или делали ремонт, то продать такой дом трудно", – отметил Энсио Пулккинен из агентства In and Out в Иматре.

По словам Сеппо Кайрикко, в среднем ценовой потолок в регионе Савонлинна сейчас составляет около 100 тысяч евро. Не все россияне, однако, понимают, что уровень цен упал, и просят за свои дома нереалистичные суммы.

Также Кайрикко вынужден был отказать российским клиентам. "Нужно быть честным перед собой и клиентами. Клиент сам решает, будет ли продавать с убытком или дожидаться лучших времен", - пояснил он.

По его словам, примерно в половине случаев россияне готовы продать свой дом по убыточной цене. Иногда удается продать и дорогой дом, но это очень редко в нынешней рыночной ситуации.