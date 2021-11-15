Россияне с помощью приложения смогут штрафовать друг друга за нарушения ПДД

В России создадут приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД по фото и видео.

Как сообщает РИА Новости, в России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.

Федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы». Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.

Отмечается, отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.

Ранее Министерство юстиции предложило ужесточить за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.