Россияне смогут провести собственный парад Победы через телефон

Благодаря приложению "Парад Победы AR" у россиян появилась возможность провести собственный парад – детально воссозданные 3D-модели современной отечественной техники пройдут дома или на улице.

Как сообщает деловая газета "Взгляд", приложении можно найти технику, которая каждый год появляется на Красной площади, включая новейшие образцы – танк "Армата", истребитель Су-35С, БМП "Курганец" и семейство бронеавтомобилей "Тайфун" с подробными характеристиками.

Разработчики предусмотрели малейшие детали: гусеницы танка крутятся, башни вращаются, а орудия дают залп.

Помимо прочего, в приложении можно проверить свои знания: есть интеллектуальная мини-игра, посвященная Великой победе и героям войны.