Россияне смогут увидеть сближение Луны с четырьмя планетами

В августе Луна сблизится с четырьмя планетами. При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать по всей территории России.

Наилучшие условия будут на юге страны.

21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа — с Марсом, 27 августа — с Нептуном, 31 августа — с Ураном.

Наблюдать сближение можно будет через час после захода солнца при ясной, безоблачной погоде, сообщают "Известия".