Россияне стали брать больше кредитов на покупку новогодних подарков

Эксперты зафиксировали рост числа кредитов на покупку новогодних подарков.

Количество микрокредитов, взятых россиянами на подарки к Новому году, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го оказалось в два раза большим, сообщает РБК.

Рост микрокредитования зафиксирован более чем в 80 регионах, больше всего займов помимо Москвы и Санкт-Петербурга берут в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.

По данным МФО, чаще других (44,6%) заемные средства на подарки используют люди в возрасте до 30 лет.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков отметил, что на протяжении последних трех лет доля декабрьских выдач в структуре годовых выдач кредитов на покупку потребительских товаров растет и с большой долей вероятности в 2018-м эта тенденция сохранится. Максимальная доля кредитов в декабре выдается на сумму от 30 тыс до 100 тыс рублей. Например, в декабре 2017 года было выдано 13,16% от общего количества кредитов в этом диапазоне за год, рассказал он.

Согласно ежегодному опросу Deloitte о потребительских расходах на Новый год и Рождество, из всего "новогоднего бюджета" (в 2018-м эта сумма составляет 16,9 тыс руб.) на подарки планируется направить 42%. В топ-5 самых желанных подарков россиян входят денежные средства, путешествия, смартфон/сотовый телефон, ноутбук/настольный компьютер и парфюмерия/косметика.

Традиционно россияне покупают новогодние подарки во второй половине декабря. Но в 2018 году доля россиян, желающих приобрести новогодние подарки до 15 декабря, по сравнению с предыдущим годом возросла с 29% до 32%. Именно продавцы гаджетов и техники, опрошенные РБК, уже зафиксировали рост числа кредитных покупок в предновогодний месяц.