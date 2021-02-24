Россияне стали брать больше займов "до зарплаты"

Количество выданных россиянам микрозаймов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 1,88 миллиона единиц в январе 2021 года.

Это на 23,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает Лента.ру.

Лидерами по этому показателю стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Самую серьезную динамику роста числа выданных займов продемонстрировал Ставропольский край (плюс 60,1 процента).

Начиная с осени прошлого года россияне стали активнее брать микрозаймы. Выдача растет темпами, которые значительно превышают аналогичные прошлогодние показатели. Такую тенденцию эксперты объясняют увеличением доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70 процентов.

В России реальные зарплаты в 2020 году выросли на 2,5 процента. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата. Так, в декабре они увеличились на 4,6 процента в годовом выражении и на 39,5 процента в месячном. Такой сильный рост обусловлен выплатой бонусов и премий в конце года, говорится в исследовании. В январе сообщалось, что, по подсчетам Минтруда, в России официально безработными считаются 2,6 миллиона человек.