Россияне стали гораздо реже ездить на лечение за границу

Число россиян, выезжающих за границу для получения медицинской помощи, снизилось в несколько раз за последние два с половиной года

Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении", передает "Интерфакс".

По словам министра, число выезжающих в Германию снизилось более чем в шесть раз, в Израиль - в десятки раз.

Вместе с тем резко увеличился объем въездного "медицинского туризма", причем не только в Москву и Санкт-Петербург: в Оренбург и Орск приезжают граждане Казахстана, в Петрозаводск и Калининград - жители Скандинавии, отметила Скворцова.

"К нам приезжают немецкие пенсионеры через немецкие страховые компании, потому что мы оказываем высококачественную медицинскую помощь, из Средиземноморья, к нам приезжают соседи с Востока", - добавила министр.