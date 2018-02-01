Россияне стали в три раза чаще жаловаться на врачебные ошибки

Россияне за последние шесть лет стали втрое чаще жаловаться на врачебные ошибки.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает "Лайф".

"Ещё в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза — до 6050", — сказала Петренко.

При этом, по её словам, уголовные дела возбуждаются в среднем после каждой седьмой жалобы. Так, из 2100 обращений в 2012 году возбуждено 311 уголовных дел, а в суд из них направлено 60. В прошлом году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело и только 175 из них дошли до суда.