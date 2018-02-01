Россияне стали в три раза чаще жаловаться на врачебные ошибки

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Россияне за последние шесть лет стали втрое чаще жаловаться на врачебные ошибки.
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает "Лайф".
"Ещё в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза — до 6050", — сказала Петренко.
При этом, по её словам, уголовные дела возбуждаются в среднем после каждой седьмой жалобы. Так, из 2100 обращений в 2012 году возбуждено 311 уголовных дел, а в суд из них направлено 60. В прошлом году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело и только 175 из них дошли до суда.
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