Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 01 Февраля 2018

Россияне стали в три раза чаще жаловаться на врачебные ошибки

По теме

Главная сваха России готовится к собственной свадьбе
01.02.18 19:40
В Таиланде запретили курить
01.02.18 18:40
Суд оправдал пожизненно отстраненных российских спортсменов
01.02.18 18:00
Все новости
Загрузка...

Россияне за последние шесть лет стали втрое чаще жаловаться на врачебные ошибки.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает "Лайф".

"Ещё в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза — до 6050", — сказала Петренко.

При этом, по её словам, уголовные дела возбуждаются в среднем после каждой седьмой жалобы. Так, из 2100 обращений в 2012 году возбуждено 311 уголовных дел, а в суд из них направлено 60. В прошлом году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело и только 175 из них дошли до суда.

По теме

Главная сваха России готовится к собственной свадьбе
01.02.18 19:40
В Таиланде запретили курить
01.02.18 18:40
Суд оправдал пожизненно отстраненных российских спортсменов
01.02.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-02-01 19:27:07
А кто то просто уже не смог пожаловаться. :)
David
2018-02-01 18:35:58
Халявная медицина хорошей не бывает. Платили бы деньги за посещение, тогда бы не жаловались!
User
2018-02-01 17:42:53
Качество подорожника падает с каждым годом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 1
Сегодня 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:24
Частная жизнь
"Немножко зарвавшийся идеалист" 1
Экс-глава музея "Кижи" Андрей Нелидов произнес последнее слово перед приговором.
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут"
Сегодня 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
Сегодня 10:34
Дмитриев:  "Тюрьма — это явление временное" 3
31.01.2018 12:43
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»