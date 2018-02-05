Россияне всю неделю смогут по вечерам наблюдать МКС

Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать с территории России в течение всей недели.

"С 5 по 13 февраля 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над Россией. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18.00 в виде яркой быстро двигающейся звезды", — сообщает РИА Новости.

Для того чтобы станция была видна, требуется одновременное действие нескольких факторов – МКС должна освещаться Солнцем и на определенном участке траектории отражать солнечный свет как Луна. С разной периодичностью эти условия выполняются в разных точках Земного шара. На протяжении всей недели МКС как раз можно будет видеть над Россией.