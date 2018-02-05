Россияне всю неделю смогут по вечерам наблюдать МКС

По теме
Загрузка...
Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать с территории России в течение всей недели.
"С 5 по 13 февраля 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над Россией. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18.00 в виде яркой быстро двигающейся звезды", — сообщает РИА Новости.
Для того чтобы станция была видна, требуется одновременное действие нескольких факторов – МКС должна освещаться Солнцем и на определенном участке траектории отражать солнечный свет как Луна. С разной периодичностью эти условия выполняются в разных точках Земного шара. На протяжении всей недели МКС как раз можно будет видеть над Россией.
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 19:40
31.01.2018, 20:20
04.02.2018, 15:38
Аналитика
05.02.2018 10:35
Обществоведение
Депутат Петросовета предлагает благоустроить одну из самых проходимых территорий большого петрозаводского района.
05.02.2018 10:30
01.02.2018 09:59
01.02.2018 09:09
29.01.2018 16:21
Чтиво
05.02.2018 09:01
Без политики
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
02.02.2018 10:10
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии