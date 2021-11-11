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Россияне взяли рекордное количество кредитов наличными

Новости. Экономика
20:30, 11 Ноября 2021
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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За 10 месяцев 2021 года россияне взяли больше кредитов, чем за любой другой год.

В России банки в октябре предоставили 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 11 ноября.

Так, за 10 месяцев текущего года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 11,6 млн займов. Это больше, чем за весь 2020 год, — 14,5 млн кредитов — и даже больше, чем за весь 2019-й, когда россияне взяли рекордные 15,3 млн ссуд.

Рост кредитования за сентябрь–октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольший отмечается в Татарстане — +44%, в Иркутской — +43%, Московской и Тюменской областях — по 41%, Ростовской области, Башкортостане и Москве — по 40% в каждом. Наименьший прирост выявили на Алтае, в Нижегородской и Омской областях, Приморском крае — по 30%.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ отметил, что повышение ключевой ставки Банком России, а также попытки ЦБ охладить необеспеченное потребкредитование с помощью дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября, не снизило заинтересованность населения в заемных средствах. Поэтому в бюро ожидают, что общее количество выданных займов наличными к концу года приблизится к 20 млн.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-11 22:13:51
Чует население, что есть возможность купить что-то в кредит, до резкого скачка цен. И почему-то не верит властям, которые отчитываются о стабильных 4-6% инфляции и стабильному курсу рубля к деньгам. Продавцы электроники уже стали поднимать цены и в долларах, хотя он "не растет" на бирже.
zanoza
2021-11-11 20:43:10
Та мошенники помогли взять россиянам кредиты, однако.
кир
2021-11-11 20:41:53
Наличными деньгами можно манипулировать по своему усмотрению и никто знать не будет. Никакая контролирующая организация. Вековое враньё продолжается. А ну их,- сказал мой кот и пошёл спать. :)
Полезный
2021-11-11 20:40:19
Во всем будут виноваты приставы. Это они заставляют брать деньги в долг.
Гость
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