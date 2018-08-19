Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей

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Долги россиян перед банками выросли до 2 трлн рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
За первое полугодие 2018 года было открыто 5,8 млн исполнительных производств о взыскании средств с физлиц в пользу кредитных учреждений, сообщает ТАСС. Это на 1 млн больше, чем в первом полугодии 2017 года.
При этом число невыездных россиян составляет 2,7 млн человек. Эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 1,5 раза.
Приставы зачастую используют меры принудительного взыскания долгов: идет списание денег с зарплат, пенсий, стипендий. За первое полугодие приставы исполнили более 370 тыс. производств по взысканию денежных средств по кредитам.
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