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Новости. Общество
13:32, 19 Августа 2018

Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей

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Долги россиян перед банками выросли до 2 трлн рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

За первое полугодие 2018 года было открыто 5,8 млн исполнительных производств о взыскании средств с физлиц в пользу кредитных учреждений, сообщает ТАСС. Это на 1 млн больше, чем в первом полугодии 2017 года.

При этом число невыездных россиян составляет 2,7 млн человек. Эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 1,5 раза.

Приставы зачастую используют меры принудительного взыскания долгов: идет списание денег с зарплат, пенсий, стипендий. За первое полугодие приставы исполнили более 370 тыс. производств по взысканию денежных средств по кредитам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рафик
2018-08-19 13:47:38
Воруют в стране кое-кто миллиардами, отсюда и нищих,из простого народа , 20.000.000 человек, кредитами люди спасались от нищеты,но "кризис" превратил всех в рабов.....
Ежели не принять срочные меры по списанию искусственно созданных долгов и не помочь своему народу, то будет полная задница,если не уже....
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