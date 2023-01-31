Россиянин на лыжах пришел в Финляндию за политическим убежищем

Мужчину задержали в приграничной зоне в области Кайнуу.

Погранслужба Финляндии обнаружила нелегального гостя из России. В соседнее государство мужчина пришел на лыжах, сообщила «Фонтанка».

Гражданина России задержали в приграничной зоне в области Кайнуу 8 февраля. Нелегал сообщил, что ищет в Финляндии убежище.



Пограничники Суоми начали предварительное расследование незаконного пересечения границы. Также началась процедура по предоставлению убежища российскому лыжнику.

СМИ напоминают, что нелегальное пересечение границы может обернуться штрафом или уголовным сроком. Пограничный комиссар региона связался с карельским коллегой, чтобы прояснить ситуацию.