Россиянин получил реальный срок за убийство котенка

Суд в Самаре приговорил местного жителя к реальному сроку за избиение котенка до смерти.

Он получил три года колонии-поселения. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что 8 декабря 2020 года в общежитии пьяный россиянин поссорился с женой, несколько раз кинул животное на пол и ударил об стену. В результате животное погибло. Все это происходило на глазах у соседского ребенка. Мужчина признан виновным по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего").

Кроме того, самарец приговорен к 200 часам обязательных работ за кражу, совершенную 24 декабря 2020 года. Обвиняемый вынес из квартиры своего знакомого два телефона, планшет и продукты на общую сумму в 13 тысяч рублей.