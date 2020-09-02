Россиянин выбросил надоедливую девушку в мусорный бак (ВИДЕО)

Видео было опубликовано в местном паблике Омска.

В группе "ВКонтакте" "ЧП Омск" вечером 1 сентября появилось смешное видео – мужчина выбросил пьяную девушку в контейнер для мусора.

На кадрах видно, как девушка докучает мужчине. Он не растерялся, схватил ее на руки, донес до мусорного бака и выбросил.

"Сначала смешно, но потом думаю, блин, это ведь девушка. Я не знаю, что такого надо натворить и довести так мужика, что он просто берет и кидает тебя в мусорный бак", – написал автор поста.

За сутки видео набрало десятки тысяч просмотров.