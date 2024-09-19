Россиянин выиграл в лотерею 140 млн рублей, доверившись коту в вещем сне

Житель Смоленска выиграл в лотерею крупный приз благодаря коту

Житель Смоленска увидел вещий сон, в котором кот предсказал ему финансовый успех. Как сообщает РИА Новости, мужчина три года участвует в лотереях.

«За пару дней до победы мне приснился кот, который испачкал всю квартиру», - цитирует агентство победителя. Мужчина выиграл в тираже суперприз — 140 миллионов рублей.

Новоиспеченный миллионер рассказал, что у него есть бизнес в сфере автотранспорта. Выигрыш он планирует потратить на покупку загородного дома с большим участком. Такая мечта у него была давно, но теперь для ее реализации ему не нужно продавать уже имеющуюся недвижимость, пишет Комсомольская правда.