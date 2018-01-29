Россиянин завоевал четыре "Порно-Оскара" и поблагодарил жену

Порноактер из Санкт-Петербурга, 29-летний Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри (Markus Dupree), завоевал четыре премии AVN Awards, более известной как "Порно-Оскар".

Как пишет Лента.ру, об этом сообщается на сайте мероприятия.

Маетный получил одну из главных наград премии, "Лучший исполнитель". Также победа досталась артисту в категориях "Лучшая сцена анального секса", "Лучшая сцена двойного проникновения" и "Лучшая сцена группового секса".

"Спасибо моей прекрасной жене. Она так много делает для меня каждый день", — заявил Маетный, принимая награды.

В прошлом году российский порноактер получил "Порно-Оскары" за "Самый скандальный ролик" и "Лучшую сцену с двойным проникновением». Маетный снялся в примерно 50 фильмах для взрослых.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию "Порно-Оскара" — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых.